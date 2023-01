i Autor: Andrzej Lange/Super Express Wybuch gazu to przyczyna eksplozji, do jakiej doszło w domu jednorodzinnym w Chorzenicach pod Pajęcznem

Potężna eksplozja

Dom jednorodzinny zniszczony przez wybuch! Poparzony mężczyzna zabrany do szpitala w Radomsku

Wybuch gazu to przyczyna eksplozji, do jakiej doszło w domu jednorodzinnym w Chorzenicach pod Pajęcznem. Służby ratownicze dostały informacje w tej sprawie w środę, 18 stycznia, ok. godz. 8.40. Na miejsce wysłano 7 zastępów straży pożarnej, które nadal pracują. W wyniku wybuchu gazu poparzony został mieszkaniec domu, który trafił do szpitala w Radomsku.