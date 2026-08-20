13-letnia Laura z Grudziądza zaginęła bez śladu. Ojciec dziewczyny wydał dramatyczny apel!

Laura Madalińska przepadła bez wieści w czwartek, 13 sierpnia. Nastolatka opuściła swój dom w Grudziądzu w okolicach godziny 21 i od tamtej pory milczy. Przerażeni krewni za wszelką cenę starają się dowiedzieć, co stało się z dziewczyną.

W sieci pojawił się rozpaczliwy komunikat ojca zaginionej. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych szczegółowy rysopis swojej córki, licząc na przełom w poszukiwaniach.

Ojciec 13-letniej Laury z Grudziądza apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Zaginiona trzynastolatka charakteryzuje się drobną budową ciała i mierzy około 162 centymetrów. Dziewczyna ma brązowe oczy oraz długie włosy w odcieniu ciemnego brązu.

W dniu zaginięcia Laura była ubrana w białą koszulkę oraz czarną bluzę z jasnymi motywami na froncie. Miała też na sobie czarne spodnie ozdobione białymi krzyżykami na nogawkach.

Najbliżsi dziewczyny błagają o pilny kontakt każdego, kto natknął się na nią po tym, jak opuściła mieszkanie, lub domyśla się, gdzie nastolatka może obecnie przebywać. Przydatne mogą okazać się absolutnie wszystkie wskazówki.

Osoby dysponujące wiedzą na temat losów Laury mogą dzwonić bezpośrednio do jej ojca pod numer 532 826 153. Można również zawiadomić służby, wybierając numer alarmowy 112 lub udając się osobiście do Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Chełmińskiej 111 w Grudziądzu.

Rodzina podkreśla, że najdrobniejszy szczegół ma teraz gigantyczne znaczenie. Bliscy apelują o masowe udostępnianie wpisu w sieci, aby w ten sposób komunikat dotarł do jak najszerszego grona odbiorców.