Wyjątkowa parada na Wiśle zachwyciła mieszkańców. Tak wyglądał finał Festiwalu Wisły w Fordonie!

Przez cały sobotni dzień Stary Fordon tętnił życiem. Festiwal Wisły przyciągnął tłumy mieszkańców i gości, którzy korzystali z rejsów, koncertów, warsztatów i licznych atrakcji. Jednak największe widowisko czekało na uczestników po zmroku.

Wieczorem festiwalowe łodzie i statki ponownie pojawiły się na Wiśle. Tym razem nie w pełnym świetle dnia, ale w blasku rac i pochodni. Jednostki przepłynęły rzeką, tworząc niezwykłą, świetlistą paradę.

Mieszkańcy zgromadzeni na nabrzeżu z zachwytem obserwowali przepływające łodzie. Wiele osób wyciągnęło telefony, żeby zrobić zdjęcia i nagrać ten wyjątkowy moment. Wisła, oświetlona punktami światła, wyglądała zupełnie inaczej niż w ciągu dnia.

To był pokaz, którego trudno było nie zauważyć. Rozświetlone łodzie przesuwające się po spokojnej rzece stworzyły niezwykle nastrojowy obraz. Uczestnicy wydarzenia nie kryli zachwytu i chętnie dokumentowali paradę.

Wyjątkowy finał Festiwalu Wisły

Festiwal Wisły po raz kolejny pokazał, że Wisła może być nie tylko tłem dla wydarzeń, ale także ich główną bohaterką. W Fordonie przez cały dzień można było poznawać historię rzeki, korzystać z bezpłatnych rejsów i uczestniczyć w licznych atrakcjach.

Nocna parada była jednak wyjątkowym zwieńczeniem całego wydarzenia. Światła, pochodnie, łodzie i nocna Wisła stworzyły atmosferę, którą mieszkańcy z pewnością będą długo wspominać.