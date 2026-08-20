Pogoda dla Bydgoszczy: 21-23 sierpnia

Nadchodzący weekend w Bydgoszczy upłynie pod znakiem dużej zmienności. Aura pokaże dwa oblicza – od letniego ciepła w piątek, przez deszczowe i chłodne załamanie w sobotę, aż po słoneczną, choć wietrzną niedzielę. Największa zmiana czeka mieszkańców w połowie weekendu, kiedy temperatura spadnie o kilka stopni.

Ciepły i spokojny początek weekendu

Piątek, 21 sierpnia, zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień weekendu w Bydgoszczy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 27 stopni Celsjusza, a nocą temperatura nie spadnie poniżej 17°C. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale prognozy nie przewidują opadów deszczu. Całości dopełni słaby wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s, co stworzy idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz.

Nagłe załamanie pogody w sobotę

W sobotę aura w Bydgoszczy zmieni się diametralnie. Ten dzień przyniesie zapowiadane ochłodzenie i deszcz. Temperatura maksymalna spadnie do około 20 stopni, a więc będzie o blisko siedem stopni niższa niż w piątek. Noc również będzie chłodniejsza, z temperaturą na poziomie 13°C. Co najważniejsze, przez miasto przejdą opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Chłodna, ale słoneczna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 23 sierpnia, przyniesie poprawę pogody, choć nie oznacza to powrotu ciepła. Temperatura w Bydgoszczy utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę, sięgając w ciągu dnia maksymalnie 19°C. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jednak najzimniejsza, z temperaturą spadającą do około 11 stopni. Kluczową zmianą będzie jednak powrót słońca – niebo ma być bezchmurne. Warto jednak zwrócić uwagę na wiatr, który stanie się najsilniejszy w ten weekend i powieje z prędkością blisko 6 m/s.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Piątkowa, ciepła i bezdeszczowa pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer po parkach, spotkanie ze znajomymi w ogródkach restauracyjnych czy relaks nad wodą. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych. Można wybrać się do kina, muzeum lub spędzić czas w przytulnej kawiarni. Niedziela, mimo niższej temperatury i wiatru, dzięki słońcu znów pozwoli wyjść z domu. Wystarczy cieplejsze ubranie, by wybrać się na przejażdżkę rowerową lub spacer, by nacieszyć się pogodnym niebem po deszczowej sobocie.

Dane pogodowe: OpenWeather