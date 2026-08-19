Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę!

Aktualizacja: godz. 9:40

Pociąg, który potrącił mężczyznę należy do przewoźnika Polregio i jechał z Inowrocławia do Włocławka. Do wypadku doszło pomiędzy stacjami Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz Leśna. Według najnowszych ustaleń policji, poszkodowany popełnił samobójstwo.

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Do wypadku doszło w środę rano (19 sierpnia) na trasie kolejowej w Bydgoszczy, na wysokości ulicy Zaświat. Pociąg potrącił znajdującego się na torach pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu.

Jak wyjaśnił w rozmowie z "Expressem Bydgoskim" dyżurny straży pożarnej, zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu wpłynęło o godz. 7:22. Wypadek miał miejsce na 158. kilometrze trasy kolejowej, w rejonie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej. Strażacy potwierdzili, że ofiarą był starszy mężczyzna. Na miejscu prowadzone były czynności związane z tragicznym zdarzeniem.

Dokładne okoliczności wypadku będą teraz wyjaśniane. Służby ustalają m.in., w jakich okolicznościach pieszy znalazł się na torach.

Pokój Zbrodni - Maria Banot

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