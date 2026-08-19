Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-08-19 8:31

Tragiczny poranek na bydgoskim odcinku trasy kolejowej. W środę, 19 sierpnia, pociąg śmiertelnie potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Zaświat. Jak przekazała straż pożarna, ofiarą był starszy mężczyzna.

Policjant przy niebieskim parawanie. Na miniaturze pociąg Intercity. O wypadku w Bydgoszczy przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Aktualizacja: godz. 9:40

Pociąg, który potrącił mężczyznę należy do przewoźnika Polregio i jechał z Inowrocławia do Włocławka. Do wypadku doszło pomiędzy stacjami Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz Leśna. Według najnowszych ustaleń policji, poszkodowany popełnił samobójstwo. 

Wcześniej pisaliśmy:

Do wypadku doszło w środę rano (19 sierpnia) na trasie kolejowej w Bydgoszczy, na wysokości ulicy Zaświat. Pociąg potrącił znajdującego się na torach pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu.

Jak wyjaśnił w rozmowie z "Expressem Bydgoskim" dyżurny straży pożarnej, zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu wpłynęło o godz. 7:22. Wypadek miał miejsce na 158. kilometrze trasy kolejowej, w rejonie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej. Strażacy potwierdzili, że ofiarą był starszy mężczyzna. Na miejscu prowadzone były czynności związane z tragicznym zdarzeniem. 

Dokładne okoliczności wypadku będą teraz wyjaśniane. Służby ustalają m.in., w jakich okolicznościach pieszy znalazł się na torach.

Pokój Zbrodni - Maria Banot

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  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
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W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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