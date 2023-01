Rozpoznajesz go?

Zna go każdy

14-latek wyszedł z domu i przepadł bez wieści! Trwają poszukiwania Daniela z Grudziądza

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu poszukują mieszkańca Grudziądza Daniela Dymińskiego. 14-latek w poniedziałek (16 stycznia) wyszedł z miejsca zamieszkania w Grudziądzu przy ul. Plac Niepodległości i do dnia dzisiejszego nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Funkcjonariusze apelują do osób, które widziały zaginionego lub posiadają informację o miejscu jego przebywania o pilny kontakt.

Rysopis:

wzrost 170 cm,

szczupła budowa ciała,

włosy średniej długości,

koloru blond.

W dniu zaginięcia ubrany był w czarną bluzę bez kaptura z białymi napisami, czarne spodnie dresowe, buty „Nike Air Max”, posiadał przy sobie czarny plecak z napisem „Nike”.

Funkcjonariusze proszą o zwrócenie uwagi na osobę o wskazanym rysopisie i wizerunku. W przypadku napotkania zaginionego policjanci proszą o poinformowanie najbliższą jednostkę policji, dzwoniąc do dyżurnego KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 221/222. Informacje można też przekazać bezpośrednio do Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 353 lub pod numer alarmowy 112.

Poniżej publikujemy aktualne zdjęcie Daniela!

i Autor: KMP w Grudziądzu

