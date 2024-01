Koniec 800 plus? Jasnowidz Jackowski zobaczył to w swojej wizji. Zaczną się problemy

Bydgoszcz. Wypadek na przejściu dla pieszych. Tramwaj potracił 14-latkę

Tramwaj potrącił 14-latkę na przejściu dla pieszych w Bydgoszczy. Do wypadku doszło w piątek, 12 stycznia, po godz. 15. Jak informuje tamtejsza policja, wszystko działo się w pobliżu skrzyżowania ul. Akademickiej z ul. Kaliskiego, gdzie pasy są dosyć długie i złożone z kilku części - jest tam zamontowana sygnalizacja świetlna. Jak informuje PAP, poszkodowana została wyciągnięta spod pojazdu przez strażaków, po czym trafiła do karetki pogotowia. - W dziewczynkę uderzył tramwaj linii nr 5, który jechał w kierunku Łoskonia. Została przetransportowana do Szpitala im. Jurasza w bardzo poważnym stanie - informuje kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Jak dodaje, mundurowi zabezpieczyli monitoring z miejsca wypadku i rozpoczęli przesłuchiwanie świadków. Na razie nie wiadomo, czy 14-latka miała zielone światło w czasie przechodzenia przez przejście.