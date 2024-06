14-letnia Iga zginęła pod kołami tramwaju. Prokuratura nie miała wyjścia. Kluczowe nagranie z monitoringu

Siłacze zjechali się do Bydgoszczy! Za nami zawody strongman

W piątek, 12 stycznia Iga była ju po lekcjach. Dziewczyna spieszyła się do domu. Tak jak co dzień chciała podjechać tramwajem. Gdy zobaczyła podjeżdżający tramwaj, zaczęła biec na przystanek. I wtedy rozegrał się dramat. Przebiegając przez przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Akademickiej z Kaliskiego w Bydgoszczy nie zwróciła uwagi na to, że jest czerwone światło. Pech chciał, że w przeciwnym kierunku jechał drugi tramwaj. Spod pojazdu wydobyli ją strażacy, jej stan był bardzo ciężki. Wszyscy liczyli na cud. Nastolatka jednak nie przeżyła...

Prokuratura zamyka śledztwo

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", Iga, pokonując przejście dla pieszych na - jak wynika z relacji pieszych i zapisu z kamer - czerwonym świetle, wtargnęła pod konstala linii nr 5 poruszającego się w kierunku Łoskonia. Taką wersję wydarzeń przedstawił też motorniczy, który próbował hamować, ale było za mało czasu na skuteczną reakcję.

- Kluczowe okazały się nagrania z monitoringu. Policja zabezpieczyła nagrania, na których widać, że dziewczyna, idąc przez jezdnię, patrzy w komórkę. Według nas to dlatego nie zauważyła tramwaju - mówi "Wyborczej" Adam Lis z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.