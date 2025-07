Policjant spowodował wypadek! Wielu poszkodowanych, w tym dzieci [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja 11:00

Doszło do zderzenia dwóch pojazdów - Seata oraz KIA. Drugim pojazdem był nieoznakowany radiowóz, prowadzony przez policjanta z Koronowa, będącego w czasie służby. Pojazdem służbowym podróżowała również policjantka z tej samej jednostki.

- Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy ruchu drogowego, kierujący KIA nie ustąpił pierwszeństwa, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym Seatem, którym podróżowało pięć osób, w tym dzieci w wieku 5 i 6 lat. Kierująca i pasażerka oraz dzieci z seata zostały zabrane na badania do szpitala. Do szpitala przewieziono na badania także policjantów - przekazała nam kom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy.

- Na miejscu trwają czynności, wprowadzony jest ruch wahadłowy - dodała policjantka.

Aktualizacja 10:40

- Sześć osób zostało przewiezionych do szpitali, w tym dwoje dzieci - mówi w rozmowie z ESKA Bydgoszcz News st. kpt. Arkadiusz Łojewski z KM PSP Bydgoszcz. W akcji ratunkowej udział biorą trzy zastępy straży pożarnej: dwa wozy ratowniczo-gaśnicze i samochód operacyjny. Przyczyny i okoliczności wypadku ustali policyjne śledztwo. Utrudnienia mogą potrwać nawet do południa.

Wcześniej pisaliśmy:

Kujawsko-pomorskie: Poważny wypadek w Osówcu pod Bydgoszczą

Informacja o wypadku wpłynęła do służb po godzinie 8:50. Na 142,5 km DW nr 238 w Osówcu (powiat bydgoski) zderzyły się dwa samochody osobowe. - 7 osób pod opieką ZRM. W działaniach udział biorą 3 zastępy SP - przekazali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Pojazdami podróżowało 5 dorosłych i 2 dzieci. Na miejscu pojawił się helikopter LPR. Sześć osób trafiło do szpitala. Uwaga kierowcy - droga jest zablokowana! Jeżeli macie taką możliwość, lepiej omijać ten rejon. Do sprawy wrócimy w "Super Expressie", artykuł będzie aktualizowany!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Godz. 08:52, m. Osówiec, pow. bydgoski - wypadek drogowy 2 s/o na DW238 (142,5km). 7 osób pod opieką ZRM, W działaniach udział biorą 3 zastępy SP.— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) July 24, 2025