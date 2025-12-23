Świąteczne wierszyki na Boże Narodzenie 2025: lekkie, rymowane i idealne do wysłania SMS-em [23.12.2025]

Spis treści
Boże Narodzenie 2025: Dlaczego wysyłamy sobie życzenia na święta?
Wysłanie nawet najprostszej wiadomości to piękny gest, który pokazuje, że pamiętamy o drugiej osobie. W natłoku przygotowań łatwo zapomnieć o tym, co najważniejsze czyli o relacjach z bliskimi. Właśnie dlatego krótkie życzenia bożonarodzeniowe 2025 mają tak wielką moc, potrafią wywołać uśmiech i ogrzać serce. To mały wysiłek, który przynosi ogromną radość i wzmacnia więzi na cały nadchodzący 2026 rok.
Wzruszające wierszyki świąteczne 2025 dla rodziny
Słowa mają ogromną siłę, zwłaszcza w tak wyjątkowym czasie jak Boże Narodzenie. Jeśli chcecie przekazać swoim bliskim coś więcej niż standardowe formułki, te wierszyki będą idealne. Znajdziecie tutaj piękne życzenia świąteczne dla najbliższych, które płyną prosto z serca i podkreślają magię rodzinnych spotkań. Wybierzcie te, które najlepiej oddają wasze uczucia.
Niech biały opłatek w dłoni się kruszy,
a spokój błogi zagości w duszy.
Wszystkie zmartwienia odejdą w cień,
w ten wigilijny i piękny dzień.
Mikołaj święty niech z workiem przybędzie,
zostawi prezenty i dobro wszędzie.
Niech karp smakuje, barszcz będzie gorący,
bo nowy rok nadchodzi wielce znaczący!
***
Gwiazda Betlejemska drogę wskazuje,
niech nikt się dzisiaj źle nie czuje.
Otwórzcie serca na drugiego człowieka,
bo wielkie szczęście na wszystkich czeka.
***
W stajence małej Dziecina leży,
niech każdy w cud ten głęboko wierzy.
Anioły niosą dobrą nowinę,
błogosławieństwo na całą rodzinę.
***
Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci,
Niech uśmiechają się dorośli i dzieci.
Niech magia świąt w sercach zagości,
Przynosząc spokój i dużo radości.
Wesołych!
***
Skrzypiący śnieg pod butami gra,
Każdy w te święta dobry nastrój ma.
Smacznego ciasta i karpia pysznego,
Życzę Ci dzisiaj wszystkiego najlepszego.
***
Złociste bombki na drzewku wiszą,
święta nadchodzą z błogą ciszą.
Odpocznij chwilę od codzienności,
zaznaj spokoju oraz miłości.
Wesołych Świąt i stołu pełnego,
karpia smacznego i bardzo tłustego.
Niech makowiec słodzi Wam chwile,
a czas upływa niezmiernie mile. Ściskam!
***
Biały obrus niech lśni na stole,
Znikają smutki i wszelkie niedole.
Dzielmy się chlebem, miłością i słowem,
Ciesząc się świętym czasem grudniowym!
***
Krótkie i rymowane życzenia SMS na Boże Narodzenie 2025
Nie zawsze potrzeba długich poematów, by sprawić komuś przyjemność. Czasem krótka, rytmiczna rymowanka wysłana SMS-em znaczy najwięcej, bo jest dowodem pamięci w zabieganym dniu. Poniżej zebraliśmy dla was lekkie wierszyki świąteczne na telefon, które idealnie sprawdzą się jako szybkie życzenia dla znajomych i kolegów z pracy. Są wesołe, niezobowiązujące i z pewnością wywołają uśmiech.
Śnieg za oknami sypie i prószy,
lecz mróz nikogo w sercu nie wzruszy.
Bo w domu ciepło i miłość gości,
przynosząc morze wielkiej radości.
***
Zapach piernika unosi się w koło,
Wszyscy śpiewają kolędy wesoło.
Niech ten czas będzie pełen miłości,
A w Twoim domu dostatek gości.
***
Niech te Święta będą jak z bajki,
odstaw na bok troski i walki.
Poczuj magię, co w powietrzu wisi,
niech Cię ten nastrój bardzo wyciszy.
***
Lukrowane serca i gwiazdki z piernika,
niech z Twojej buzi uśmiech nie znika.
Pastuszkowie grają na fujarkach wesoło,
anielskie chóry słychać wokoło.
Dołącz do śpiewu i chwal Pana,
od wieczora aż do samego rana.
Wszystkiego cudownego!
***
Las w białej szacie dumnie już stoi,
Nikt się przyszłości dzisiaj nie boi.
Spokojnych, zdrowych i pięknych dni,
Niech się Wam zawsze kolorowo śni!
Wszystkiego cudownego!
***
Za oknem sypie biały śnieg cicho,
Niech Was omija wszelakie licho.
Zdrowia, co trwałe jest jak dąb w lesie,
Niech Wam Wigilia w darze przyniesie!
***
Choinka pachnie lasem i żywicą,
zachwyca każdego swą tajemnicą.
Pod nią pakunki w papierze lśniącym,
dla wszystkich serc gorących i drżących.
Życzę Ci śniegu po sam pas,
byś miło spędził ten wolny czas.
By sanie wiozły Cię prosto do celu,
i byś miał wokół przyjaciół wielu.
***