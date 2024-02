Przepracowała 61 lat i ma taką emeryturę! Inni emeryci patrzą na to z zazdrością. To absolutny rekord

W środę, 21 lutego Komendant Powiatowy Policji w Świeciu mł. insp. Marek Mitura wraz z Burmistrzem Miasta Świecie Krzysztofem Kułakowskim spotkali się z 15-letnią Zuzanną oraz jej mamą Agnieszką i podziękowali kobietom za uratowanie życia 31-letniemu mężczyźnie, który próbował targnąć się na swoje życie.

Do zdarzenia doszło 20 grudnia 2023 roku w godzinach popołudniowych. Zuza, wracając do domu po szkole, zauważyła mężczyznę siedzącego na wiadukcie z zaciśniętym na szyi kablem, przywiązanym do barierki. Wszystko wskazywało na to, że jego życie może być zagrożone. Natychmiast zareagowała. - Zbliżyła się do mężczyzny i starała się nawiązać rozmowę. Wykazała się przy tym ogromną odwagą, ponieważ, jak się później okazało, leżał przy nim nóż. Nastolatka telefonicznie przekazała swojej mamie w jakiej sytuacji się znalazła, podkreślając, że nie zostawi potrzebującego człowieka bez pomocy. Pani Agnieszka natychmiast pobiegła we wskazane miejsce i jednocześnie powiadomiła o zagrożeniu dyżurnego komendy w Świeciu - wyjaśnia rzecznik świeckiej policji.

Po chwili, we wskazane miejsce, przyjechali policjanci. Podbiegli do desperata, spokojnie zwolnili uciskającą jego szyję pętlę i zadbali o bezpieczeństwo znajdujących się tam osób. Gdy sytuacja została opanowana, 31-letni mieszkaniec Świecia został przekazany pod opiekę lekarzy.

Burmistrz, w swoim wystąpieniu, wyraził podziw i dumę z faktu, że ma w gminie takich wspaniałych mieszkańców. Szef świeckiej Policji natomiast, podziękował wszystkim za odwagę, zaangażowanie, czujność oraz wzorową postawę godną do naśladowania.

