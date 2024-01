Ogromna tragedia

Stracił żonę, a potem w żałobie sam zabił kobietę! Po wszystkim uciekł z piskiem opon

Mariusz Korzus | ago 12:18

Mariusz R. (51 l.) spod Świecia niespełna rok temu pochował swoją żonę Iwonę. Po jej śmierci smutek leczył alkoholem. Po pijaku zaczął jeździć samochodem. W poniedziałek, 8 stycznia staranował rowerzystkę, 45-letnią Emilię S. Mariusz R. od środy (10 stycznia) przebywa w areszcie. Za to co zrobił grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.