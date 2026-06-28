To miała być kolejna wyprawa. 18-letni Michał zginął na oczach znajomych

Pasja, która skończyła się tragedią

Michał dopiero wkraczał w dorosłość. Interesował się urbexem, czyli odkrywaniem opuszczonych budynków, zakładów przemysłowych i miejsc niedostępnych dla większości ludzi. Fascynowały go tajemnicze przestrzenie, historia ukryta w ruinach i dreszcz emocji towarzyszący takim wyprawom.

17 czerwca 2023 roku wieczorem wybrał się ze znajomymi na teren nieczynnego browaru przy ul. Sikorskiego w Grudziądzu. W pewnym momencie postanowił wejść na wysoki, około 30-metrowy komin. Dotarł na samą górę, jednak chwilę później doszło do dramatu. Nastolatek spadł z ogromnej wysokości.

Przyjęliśmy informację o zdarzeniu na terenie browarów przy ul. Sikorskiego. Koledzy mężczyzny natychmiast wezwali służby, jednak reanimacja nie przyniosła efektu i obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon – mówił w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Wstrząs dla rodziny i przyjaciół

Informacja o śmierci Michała błyskawicznie rozeszła się po mieście. Jego bliscy, znajomi i sąsiedzi nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Wspominali go jako pogodnego, życzliwego i lubianego chłopaka, który miał przed sobą całe życie.

Podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 21 czerwca, świątynia wypełniła się po brzegi. Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy przyszli pożegnać młodego człowieka, którego życie zakończyło się zdecydowanie za wcześnie.

Nie wyobrażam sobie cierpienia bliskich chłopaka. Dopiero zaczynał dorosłe życie – mówiła jedna z mieszkanek okolicy.

Urbex fascynuje, ale bywa śmiertelnie niebezpieczny

Historia Michała pokazuje, jak niebezpieczne mogą być wyprawy do opuszczonych budynków. Choć urbex zyskuje coraz większą popularność, eksperci od lat ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z taką formą aktywności.

Opuszczone obiekty często są w złym stanie technicznym. Zniszczone schody, kruche dachy, niestabilne konstrukcje czy brak zabezpieczeń sprawiają, że chwila nieuwagi może skończyć się tragedią.

Śmierć 18-latka pozostaje bolesnym przypomnieniem, że nawet największa pasja nie jest warta ryzyka utraty życia.