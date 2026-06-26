Tragedia na skrzyżowaniu. Motocyklista zginął po zderzeniu z osobówką!

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 26 czerwca, około godziny 13 w Bartłomiejowicach w gminie Osięciny. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 301 z drogą powiatową zderzyły się skoda fabia i motocykl.

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do tragedii doszło po tym, jak kierowca samochodu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 74-letni kierujący Skodą Fabia, mieszkaniec powiatu radziejowskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym jednośladem – przekazał asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

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Siła uderzenia była ogromna. 60-letni motocyklista, również mieszkaniec powiatu radziejowskiego, doznał tak ciężkich obrażeń, że zginął na miejscu.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy skody. Badanie wykazało, że 74-latek był trzeźwy.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury – poinformował asp. szt. Marcin Krasucki.

Śledczy będą teraz ustalać dokładny przebieg i okoliczności tragicznego zdarzenia.