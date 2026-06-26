Kąpieliska w Kujawsko-Pomorskiem otwarte na weekend

Ostatni weekend czerwca zapowiada się w województwie kujawsko-pomorskim bardzo gorąco. Przy temperaturach przekraczających 30 stopni wiele osób będzie szukało ochłody nad jeziorami, zalewami i innymi akwenami. Najbezpieczniej wybierać oficjalne kąpieliska, które znajdują się w Serwisie Kąpieliskowym GIS i mają określony sezon kąpielowy.

Na liście kąpielisk otwartych w Kujawsko-Pomorskiem na weekend od 26 do 28 czerwca znajdują się miejsca, w których można zaplanować wypoczynek nad wodą. Przed wyjazdem warto sprawdzić nie tylko samą nazwę kąpieliska, ale też aktualny status, jakość wody, datę ostatniego badania oraz ewentualne godziny otwarcia.

Które kąpieliska w Kujawsko-Pomorskiem są otwarte w weekend 26-28.06.2026? LISTA MIEJSC

Bysław, Jezioro Bysławskie - czynne w godz. 10-18

Cekcyn, Jezioro Wielkie Cekcyńskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Cypel na półwyspie Rzępowskim Kruszwica, Jezioro Gopło - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko gminne w Koronowie - Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim - godziny otwarcia kąpieliska: 10-18

Kąpielisko Gminny Ośrodek Sportów Wodnych w Białym Borze, Jezioro Rudnickie Wielkie - godz. otwarcia kąpieliska: 10-18

Kąpielisko Lubieńskie, Lubień Kujawski, Jezioro Lubieńskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko miejskie na jeziorze Wikaryjskim, Warząchewka Polska - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko miejskie nad jeziorem Czarnym, Włocławek - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko nad Jeziorem Górznieńskim, Górzno - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko nad Jeziorem Józefowo, Józefowo - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko nad Jeziorem Kamionkowskim, Kamionki Małe - kąpielisko otwarte w godz. poniedziałek-sobota: 10-18 ; niedziela: 9-18

Kąpielisko nad Jeziorem Mochel, Kamień Krajeński - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Plaża Choceń, Choceń, Jeziorna, Jezioro Borzymowskie - kąpielisko czynne w godz. 11-18

Kąpielisko Plaża Miejska, Grudziądz, ul. Zaleśna 1, Jezioro Rudnickie Wielkie - kąpielisko czynne w godz. 10-19

Kąpielisko Plaża Miejska w Chodczu, Jezioro Chodeckie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Plaża Tarpno, Grudziądz, ul. Jaśminowa 1 - kąpielisko czynne w wgodz. 10-19

Kąpielisko Przyjezierze - plaża główna, Jezioro Ostrowskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Sitnica, Charszewo 30, Jezioro Nadroskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko w Wiecanowie, Jezioro Wiecanowskie - kąpielisko czynne w godz. 10-20

Kąpielisko Wąsoskie, Wąsosz, Jezioro Wąsoskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kąpielisko Borówno nad jeziorem Borówno, Borówno, Spacerowa - godz. otwarcia kąpieliska: 9-20

Plaża Miejska w Chełmży, Jezioro Chełmżyńskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Plaża Miejska w Sępólnie Kraj, Sępólno Krajeńskie, Jezioro Sępoleńskie - godz. otwarcia kąpieliska: 11-19

Plaża Miejska w Więcborku, Jezioro Więcborskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Plaża pod Wierzbami w Wierzchucinku, Jezioro Wierzchucińskie Duże - kąpielisko czynne w godz. 11-19

Jezioro Starogrodzkie, Chełmno - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Gdzie pojechać nad wodę w najbliższy weekend?

Dla mieszkańców Bydgoszczy najwygodniejsze będą kąpieliska położone w pobliżu miasta lub w kierunku okolicznych jezior i zalewów. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą wyskoczyć nad wodę na kilka godzin, bez planowania dłuższego wyjazdu. Przed ruszeniem w drogę warto sprawdzić trasę w nawigacji, dostępność parkingu i zasady korzystania z kąpieliska.

Mieszkańcy Torunia mogą szukać miejsc nad wodą zarówno w swojej części regionu, jak i w kierunku miejscowości położonych między Toruniem, Bydgoszczą i Włocławkiem. Dla wielu osób będzie to wygodna opcja na jednodniowy wyjazd w sobotę albo niedzielę. Warto jednak pamiętać, że w upalny weekend popularne kąpieliska mogą szybko się zapełniać.

Dla mieszkańców Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia, Brodnicy czy Tucholi dobrym punktem odniesienia będą kąpieliska położone najbliżej lokalnych jezior i zbiorników. W regionie nie brakuje miejsc, które mogą być wygodne na krótki wypoczynek nad wodą. Najlepiej wcześniej sprawdzić, czy na miejscu działa ratownik, czy są toalety, przebieralnie, punkt gastronomiczny oraz wydzielona strefa dla dzieci.

Jak chronić się przed upałem nad wodą?

Weekend nad wodą może przynieść ulgę, ale przy temperaturach powyżej 30 stopni trzeba uważać na przegrzanie i odwodnienie. Najlepiej zabrać ze sobą zapas wody, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem. W godzinach największego nasłonecznienia warto szukać cienia i robić przerwy od plażowania.

Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy, osoby chore przewlekle i wszyscy, którzy źle znoszą wysokie temperatury. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie nawet na chwilę. Objawy takie jak zawroty głowy, osłabienie, nudności, przyspieszone tętno czy dezorientacja mogą świadczyć o przegrzaniu organizmu i wymagają szybkiej reakcji.

Bezpieczeństwo nad wodą. O tym trzeba pamiętać

Nad wodą najważniejszy jest rozsądek. Kąpać się należy tylko w miejscach do tego wyznaczonych i stosować się do poleceń ratowników. Nie wolno wchodzić do wody po alkoholu, skakać do nieznanego akwenu ani odpływać daleko od brzegu na materacach czy dmuchanych zabawkach. Dzieci trzeba mieć cały czas w zasięgu wzroku, nawet jeśli woda wydaje się płytka i spokojna. W razie zagrożenia należy natychmiast zaalarmować ratownika, jeśli jest na miejscu, albo zadzwonić pod numer alarmowy 112.