dramat na drodze!

26-latek wypadł z drogi i roztrzaskał się na drzewie! Tragedia w Bydgoszczy

Wracamy do tragicznego wypadku w Bydgoszczy! We wtorek, 24 września policjanci zostali wezwani na ulicę Łochowską, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. - Na miejscu zginął 26-latek kierujący toyotą yaris - przekazał nam rzecznik bydgoskiej policji. Co więcej wiadomo w sprawie?