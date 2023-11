i Autor: KPP Żnin

29-latek szedł drogą i został potrącony! Ten jeden element zaważył na tragedii

Żnińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w miejscowości Brzyskorzystewko. Jak wyjaśnił nam rzecznik tamtejszej jednostki policji, kierujący peugeotem potrącił pieszego, który nie posiadał elementów odblaskowych. 29-letni mężczyzna trafił do szpitala, a policja apeluje do pieszych. - Odblask ratuje życie - mówią mundurowi.