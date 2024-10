wracamy do tematu!

41-letni Przemek zginął w straszliwym wypadku! Policja ujawnia przyczynę

Wracamy do tragicznego wypadku, w którym zginął 41-letni Przemysław z Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło 4 października na ul. Jagiellońskiej. Jak ujawnia policja, mężczyzna na motocyklu uderzył w słup i zginął na miejscu. Mundurowi mają pierwsze przypuszczenia co do przyczyny tragedii. Szczegóły podajemy poniżej!