43-latek ukradł wódkę ze sklepu w Mogilnie! Mówił, że wziął "na krechę"

43-latek ukradł wódkę ze sklepu w Mogilnie! Mówił, że wziął to "na krechę"

Do kradzieży doszło w minioną sobotę, 4 lutego w jednym z mogileńskich sklepów spożywczych. - Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że znany z widzenia 43-latek podszedł do kasy i poprosił o półlitrową wódkę. Kiedy ekspedientka położyła na ladę alkohol, mężczyzna powiedział, że weźmie towar na krechę, bo akurat jest bez pieniędzy, po czym wziął butelkę i wyszedł ze sklepu - wyjaśnia rzecznik mogileńskiej policji.

We wtorek (7 lutego) dzielnicowi dotarli do nieuczciwego klienta. Mężczyzna tłumaczył, że alkoholu nie ukradł, tylko wziął na krechę i zamierzał uregulować płatność później. Policjanci nie dali wiary wyjaśnieniom i ukarali go mandatem karnym w wysokości 100 złotych.

