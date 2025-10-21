Bydgoszczanin zmarł po interwencji policji. Tak wyglądała akcja! "Patrol nie posiadał kamerek nasobnych"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-21 11:56

W poniedziałek, 20 października 2025 roku, podczas interwencji w mieszkaniu w Bydgoszczy zmarł 47-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło po wezwaniu policji i Zespołu Ratownictwa Medycznego, którzy reagowali na agresywne zachowanie pacjenta. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a czynności kontrolne prowadzą policjanci z różnych wydziałów.

Policja

i

Autor: Anna Kisiel
Super Express Google News

W poniedziałek o godz. 16:38 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy otrzymał zgłoszenie o agresywnym pacjencie w jednym z mieszkań przy ul. Bajkowej. Jak przekazał nadkom. Przemysław Słomski z KWP w Bydgoszczy, 47-latek miał problemy natury psychicznej i w trakcie interwencji odgrażał się domownikom oraz ratownikom medycznym.

- Na miejscu funkcjonariusze zastali rodzinę agresywnego mężczyzny oraz ZRM. Z ich relacji wynikało, że 47-latek odgrażał się domownikom, jak również ratownikom. Co więcej, naruszył nietykalność cielesną jednego z nich, uderzając go w twarz – przekazała policja.

Z uwagi na jego zachowanie domownicy i ratownicy zamknęli mężczyznę w jednym z pokoi. Po otwarciu drzwi, 47-latek ruszył w kierunku funkcjonariuszy, nie reagując na wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Policjanci użyli gazu pieprzowego, jednak nie przyniosło to efektu.

- Agresor zaatakował funkcjonariusza, w związku z tym policjantka oraz ratownik, używając siły fizycznej, próbowali obezwładnić mężczyznę – poinformowała policja.

47-latek nadal był pobudzony i agresywny. Policjant użył trzykrotnie paralizatora z przyłożenia, co umożliwiło założenie kajdanek na ręce trzymane z przodu. Dopiero po chwili mężczyzna uspokoił się, a kajdanki zostały przeniesione na ręce trzymane z tyłu. Jeden z ratowników podał środek uspakajający, a mężczyznę ułożono w pozycji bocznej bezpiecznej.

Polecany artykuł:

Setki osób upamiętniły Oliwiera. 20-latek zmarł po interwencji policji. "Zabili…

- Czynności życiowe mężczyzny były cały czas monitorowane i nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast po około 2-3 minutach zauważono, że najprawdopodobniej przestał oddychać. Policjanci natychmiast zdjęli kajdanki, a ratownicy oraz lekarz przystąpili do resuscytacji. Nieprzytomny mężczyzna został podłączony pod specjalistyczny sprzęt, a następnie przetransportowany do szpitala. Niestety, o godzinie 18:45 nastąpił zgon 47-latka – przekazała policja.

Na miejscu obecny był prokurator, a wewnętrzne czynności kontrolne prowadzą policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Biura Kontroli Komendy Głównej Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Wstępne ustalenia wskazują, że funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami i uprawnieniami. Patrol nie posiadał kamerek nasobnych, zabezpieczono natomiast materiał wideo z użycia paralizatora.

- Na podstawie zeznań świadków i zabezpieczonego materiału dowodowego w tej chwili możemy stwierdzić, że nic nie wskazuje na błędy w działaniu policjantów – podkreślono w komunikacie.

Prokuratura prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności interwencji oraz przyczynę śmierci 47-latka.

Furiat zaatakował kierowcę autobusu. Wszystko się nagrało, teraz szuka go policja
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KWP BYDGOSZCZ