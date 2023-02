50-latek trzymał w ręku nóż i zamierzał zrobić coś strasznego! Błyskawiczna reakcja policji

W minioną środę (15 lutego) jeden z policjantów wydziału kryminalnego otrzymał telefon od mężczyzny, który zdenerwowanym głosem prosił o pomoc.

- Z jego relacji wynikało, że trzyma w ręku nóż i chce popełnić samobójstwo. Mężczyzna powiedział jak się nazywa. Funkcjonariusze, wykonujący akurat zadania na terenie Świecia, nie przerywając rozmowy telefonicznej wcielili się w rolę psychologa i negocjatora. Wspierając rozmówcę odwodzili go od myśli samobójczych. Sytuacja była o tyle dramatyczna, że mężczyzna, jak twierdził, miał już za sobą podobne problemy. Liczyła się każda minuta - wyjaśnia rzecznik świeckiej policji.

Błyskawiczna reakcja służb

Kryminalni podjęli błyskawiczne, a co najważniejsze skuteczne działania, które doprowadziły do ustalenia miejsca zamieszkania i odnalezienia mężczyzny. Policjantom udało się powstrzymać 50-latka. Po wejściu do mieszkania mundurowi zabezpieczyli narzędzia, którymi mógł zrobić sobie krzywdę i zaproponowali pomoc. Gdy sytuacja została opanowana, okazało się, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Przybyła na miejsce załoga pogotowia udzieliła mężczyźnie pomocy medycznej i w asyście policjantów przewiozła do szpitala. Po badaniach mężczyzna został doprowadzony do wytrzeźwienia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

