O krok od tragedii!

90-latka jechała pod prąd na S5 i uderzyła w auto! Po wszystkim uciekła

To zdarzenie mogło mieć swój tragiczny finał! W niedzielę, 4 sierpnia służby otrzymały zgłoszenie o osobówce, która porusza się w niewłaściwym kierunku na trasie S5. W Lipnikach doszło do kolizji, ale sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili już personalia kierowcy - to 90-letnia kobieta.