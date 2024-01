Trzy osoby nie żyją, w tym 4-latka! Kierujący oplem jechał S5 pod prąd

i Autor: OSP Wojnowo/FACEBOOK Trzy osoby nie żyją, w tym 4-letnia dziewczynka - to bilans wypadku na S5, do którego doszło w sobotę, 13 stycznia, pod Bydgoszczą

Wielka tragedia na drodze

Trzy osoby nie żyją, w tym 4-letnia dziewczynka! Kierujący oplem jechał S5 pod prąd [WIDEO]

Trzy osoby nie żyją, w tym 4-letnia dziewczynka - to bilans wypadku na S5, do którego doszło w sobotę, 13 stycznia, pod Bydgoszczą. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, trasą, ale pod prąd, jechał prowadzący opla 69-latek. Na widok patrolu mundurowych zaczął uciekać i doprowadził do zderzenia z busem marki Mercedes, którym podróżowało pięć osób.