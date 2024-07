Adam nie wrócił już do domu. Dramatyczny apel matki zaginionego 16-latka

Pies zaatakował 11-letnie dziecko pod sklepem w Inowrocławiu. Karetka zawiozła je do szpitala w Bydgoszczy

Komisariat Policji Bydgoszcz Błonie poszukuje 16-letniego Adama Borkowskiego, który 11 lipca 2024 r. około godziny 15:00 opuścił miejsce zamieszkania przy ul. Szubińskiej, udając się do sklepu Focus i do chwili obecnej do niego nie powrócił. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że nastolatek może przebywać w Warszawie, jednak nie udało się nam jej nigdzie potwierdzić. Matka Adama zaapelowała w mediach społecznościowych o pomoc w odnalezieniu syna. - Proszę o jakiekolwiek informację - czytamy w poście.

Rysopis:

wzrost 170 cm,

waga 50 kg,

szczupłej budowy ciała,

włosy krótkie, proste, koloru szatyn,

oczy piwne,

brak tatuaży i blizn.

W chwili zaginięcia poszukiwany ubrany był w błękitną koszulkę z krótkim rękawem, baz nadruku, czarne krótkie spodenki z dwoma białymi paskami po bokach, czarne buty sportowe wiązane do kostki.

Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z KP Bydgoszcz Błonie pod numerem telefonu 47-751-13-59 lub 112.

