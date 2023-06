Amator kawy na celowniku bydgoskiej policji! Okradał sklep kilka razy i nikt go nie złapał

Seniorka z Bydgoszczy nagle osunęła się na ziemię! To zachowanie uratowało jej życie

Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży 22 dużych opakowań markowych kaw o wartości 765 złotych.

- Mężczyzna widoczny na zdjęciach czterokrotnie wchodził do sklepu i kierował się do najbliższego regału, z którego zabierał kawy. Do kradzieży dochodziło w okresie 15.02 - 02.03.2023 r. w jednym ze sklepów na terenie centrum handlowego przy ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy - wyjaśnia rzecznik bydgoskiej policji.

W związku z powyższym policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach. Informację można przekazać pod numerem telefonu 47 751 11 89, a także całodobowo pod numerami 47 751 11 59/60 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. I-KR 1204/23.