Awaria mostu Bernardyńskiego w Bydgoszczy! Będą utrudnienia dla kierowców

- W trybie pilnym musimy zamknąć skrajny pas (prawy) jezdni wschodniej w kierunku do ronda Jagiellonów oraz ograniczyć znacząco prędkość pojazdów tramwajowych do 10 km/h, pojazdów samochodowych do 20 km/h oraz ograniczyć przejazd pojazdów ciężarowych, docelowo wyłączyć także ruch autobusów komunikacji publicznej jadących w kierunku ronda Jagiellonów - czytamy w komunikacie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.