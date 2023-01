Potworna śmierć

Bartek zginął w straszliwym wypadku. Słowa siostry rozrywają serce. "Takim Ciebie zapamiętam"

Mariusz Korzus | ago 14:20

Bartek miał dopiero 33 lata. On i jego bliskich los nie oszczędzał. Teraz pozostały po nim tylko wspomnienia. Mężczyzna zginął z wypadku w Nowych Marzach (powiat świecki). Łzy same napływają do oczu, gdy czyta się ostatnie pożegnanie jego siostry.