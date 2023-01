Mogilno. 56-latek trzymał w domu groźną amunicję! Może trafić do więzienia

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 2 stycznia, po godzinie 18:00 na terenie miejscowości Nowe Marzy (woj. kujawsko-pomorskie). Czołowo zderzyły się tam toyota corolla i skoda octavia. Kierowca tego pierwszego pojazdu, z nieustalonych na razie przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. Mężczyzna był zakleszczony w swoim pojeździe. Mimo wysiłków strażaków i ratowników medycznych nie udało się uratować jego życia. Kierowca skody trafił do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. - Droga krajowa była zablokowana. Na miejscu działały 4 zastępy SP - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Tragiczny wypadek na DK 91 w Nowych Marzach. Trwa śledztwo

Śledztwo w sprawie tej poruszającej tragedii prowadzą miejscowi policjanci pod nadzorem prokuratora. W tej chwili wiemy na pewno, że do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Na miejsce dotarli m.in. przedstawiciele OSP Górna Grupa, OSP Fletnowo i strażacy ze Świecia. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia.

Pod tekstem prezentujemy - ku przestrodze - galerię zdjęć z wypadku na DK 91. Materiały dzięki uprzejmości strażaków z KP PSP w Świeciu i OSP Górna Grupa.

