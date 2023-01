- To wielki dramat. Tym samochodem jechał ojciec z synem. Nie wiemy, dlaczego wypadł z drogi. Czy wpadł w poślizg, czy po prostu nie opanował samochodu. Ten chłopak prawo jazdy miał dopiero od trzech tygodni - mówi nam jeden z policjantów z Inowrocławia, z którym rozmawiamy o tragicznym wypadku pod Kruszwicą. Lokalna społeczność do tej pory nie otrząsnęła się po dramacie z sylwestrowej soboty.

Koszmarny wypadek pod Kruszwicą. Syn prowadził auto, ojciec zginął

Michał miał dopiero 18 lat. Jeszcze się uczył. Był uczniem technikum w Inowrocławiu. Razem z rodzicami mieszkał pod Kruszwicą w województwie kujawsko-pomorskim. Miał mnóstwo planów na długie życie. W sylwestra, przed południem Michał jechał ze swoim tatą Jackiem. To młody mężczyzna prowadził samochód. Koszmar rozegrał się na drodze powiatowej numer 2574 między Kruszwicą a Bródzkami. Renault Clio kierowane przez Michała wypadło z drogi. Michał po prostu nie opanował samochodu na zakręcie, zjechał na przeciwny pas i uderzył pojazdem w drzewo. Potem auto dachowało. Mimo reanimacji, podjętej przez ratowników medycznych życia ojca Michała nie udało się uratować.

- Chłopak był trzeźwy - mówi "Super Expressowi" policjant, zaangażowany w sprawę.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Do sprawy będziemy wracać. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę. Warunki atmosferyczne w ostatnich dniach uległy poprawie, ale to nie zwalnia nas z obowiązku zachowania odpowiedniego poziomu koncentracji. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z wypadku, do którego doszło pod koniec 2022 roku w Kujawsko-Pomorskiem. Materiały dzięki uprzejmości redakcji ino.online.

