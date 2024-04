Ważna zmiana na dworcach PKP w Toruniu. Zakończyły się prace

W pierwszym kwartale tego roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń zostało przyłączonych 8 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 1,4 MW. Wśród nich są również budynki toruńskich dworców PKP: Dworca Miasto i Dworca Wschodniego. - Każdego roku niemal wszystkie nowe budynki powstające w Toruniu w obrębie sieci ciepłowniczej PGE Toruń są do niej przyłączane. Część z corocznych przyłączeń to budynki już istniejące (tzw. rynek wtórny), których właściciele korzystali dotychczas z innego źródła ciepła i zmienili ogrzewanie na ciepło sieciowe - informują nas przedstawiciele spółki PGE Toruń.

Tegoroczni nowi odbiorcy ciepła to zarówno właściciele budynków nowo powstałych, jak i z rynku wtórnego. W tym roku ciepło sieciowe po raz pierwszy popłynęło do wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, między innymi przy ulicach: Grudziądzkiej, Popiełuszki/Rybaki, Mickiewicza i Fałata oraz domów na osiedlu JAR, a także do obiektów handlowo - usługowych przy ulicy Olsztyńskiej.

Toruń: Budynki dworców PKP przyłączone do sieci

- PGE Toruń zakończyła również prace związane z dostawą ciepła do budynku Dworca Miasto oraz częściowo do Dworca Wschodniego w Toruniu, którego remont nadal jest prowadzony. Istniejące budynki, w których zrezygnowano z mniej efektywnego i ekologicznego źródła ciepła, przyłączając je do sieci ciepłowniczej, otrzymują od PGE Toruń Certyfikat Czystego Ciepła - czytamy w komunikacie spółki.

Co to oznacza? Przyznanie Certyfikatu jest równoznaczne z przekazaniem właścicielowi budynku nagrody w postaci realizowanej przez PGE Toruń usługi zwiększającej efektywność energetyczną tego domu. Może to być usługa optymalizująca zużycie ciepła poprzez wykonanie badania instalacji technicznej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej lub przygotowanie analizy mocy wykorzystanej przez budynek. W zeszłym roku przyznano 10 Certyfikatów budynkom, które w 2022 roku zmieniły źródło ciepła na sieciowe, natomiast w tym roku przyznanych zostanie 11 Certyfikatów za przyłączenie w 2023 roku.

- Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz poprawy jakości powietrza w mieście - zapewniają nas przedstawiciele PGE Toruń.

