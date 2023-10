Biedronki azjatyckie atakują całą Polskę. To prawdziwa inwazja! Mogą być groźne

Policyjne drony latały nad DK 25 pod Bydgoszczą! Za to kierowcy dostali mandaty [WIDEO]

bił go bez przerwy

Biedronki azjatyckie atakują! Co musimy o nich wiedzieć?

Można je spotkać na wszystkich osiedlach. Jednak nie są to nasze rodzime biedronki, a azjatyckie. To odmiana bardziej agresywna i ekspansywna od znanego nam gatunku. Może ona gryźć oraz wywołać alergię. Jak to się stało, że nagle jest jej wszędzie pełno? Już odpowiadamy!

Biedronka azjatycka najczęściej zaczyna się pojawiać w październiku. To wtedy zaczyna szuka miejsca, w którym będzie mogła przezimować, dlatego często wlatuje do mieszkań. Najczęściej można je spotkać w okolicy okien oraz kaloryferów.

To biedronki azjatyckie, nie wpuszczaj do domu, bo zrobią gniazdo i będą się u Ciebie rozmnażać 👀— Kapibara (@jamilyxx) October 30, 2023

Biedronka azjatycka. Jak ją rozpoznać?

Nie jest to tak proste i oczywiste jakby się mogło wydawać. Owad ten na ogół ma żółte, czerwone, czarne bądź pomarańczowe skrzydełka. Zdarzają się okazy bez kropek. Inne mają wyraźne czarne kropki, z charakterystyczną cechą – nierównomierną linią brzegów. Najczęściej kropek jest więcej niż siedem. Podobnie jak ćmy, lgną do światła.

W porównaniu do większości występujących w Polsce biedronek są wyraźnie większe – długość ich korpusów sięga 8 mm.

Biedronka azjatycka. Dlaczego jest niebezpieczna dla ludzi?

Biedronka azjatycka pozostawia żółte ślady, które są trudne do usunięcia. W sytuacjach zagrożenia wydziela żółte kropelki hemolimfy, które mogą wywoływać reakcję alergiczną, zapalenie spojówek, pokrzywkę a nawet astmę.

Ugryzienia biedronki azjatyckiej są czerwone i swędzące. Na skórze, po ugryzieniu biedronki azjatyckiej pozostają ślady.

Sonda Czy widziałeś już biedronki azjatyckie? Tak Nie Nie jestem pewien