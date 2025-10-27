Bieg Urodzinowy Kanału Bydgoskiego im. Leonarda Pietraszaka przyciągnął tłumy!

Kanał Bydgoski ma niespełna 27 kilometrów długości i jest jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych naszego miasta. Jego budowa rozpoczęła się w 1773 roku i trwała zaledwie osiemnaście miesięcy, a podczas prac zginęło około dwa tysiące osób.

Kanał został otwarty w 1774 roku i połączył Bydgoszcz z Nakłem, a także scalił dorzecza Wisły i Odry w oparciu o ich dopływy. Dzięki budowie Kanału Bydgoskiego rozwinął się handel i przemysł drzewny, maszynowy oraz meblarski. Na przełomie XIX i XX w. kanałem pływało nawet trzy tysiące flisaków.

Bydgoski ratusz we współpracy z Muzeum Kanału Bydgoskiego od lat świętuje urodziny Kanału Bydgoskiego. W tym roku przypada 251. rocznica oddania kanału do użytku, a uroczystości upamiętniające to wydarzenie zostały rozłożone w czasie na kilka miesięcy. We wrześniu byliśmy świadkami pokazu świetlno-laserowego oraz koncertu Anny Hnatowicz.

Teraz przyszedł czas na zmagania sportowe. W sobotę, 25 października, w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim zorganizowano bieg oraz marsz nordic walking. Uczestnicy rywalizowali na pięciokilometrowej trasie, a w zawodach wystartowało łącznie ponad 250 osób. Start i meta były zlokalizowane w pobliżu skweru przy ulicy Staroszkolnej.

Bieg z czasem 17 minut i 42 sekund wygrał Sylwester Tuczyński. Drugi na mecie zameldował się Marcin Kotoliński (18:45), a trzecie miejsce zajął Bartosz Kryske (19:12). Wśród pań najszybsza była Jolanta Żal, która dystans pięciu kilometrów przebiegła w czasie 20:53 i w łącznej klasyfikacji zajęła 12. miejsce. Z kolei marsz nordic walking najszybciej ukończył Marek Potrzebowski jego czas to 34:58.