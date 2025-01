i Autor: Shutterstock

Jest sporo oryginalnych wymagań

Biskup bydgoski ogłosił rekrutację na diakonów. Osoby "niezbyt męskie" są skreślone na starcie

Myśleliście, że słyszeliście i widzieliście już wszystko i nic was nie zaskoczy? W takim razie z pewnością nie dotarła do was jeszcze wieść o naborze kandydatów na diakonów stałych w diecezji bydgoskiej. Biskup Krzysztof Włodarczyk już za chwilę rozpoczyna rekrutację, a jego wymagania są nie z tej ziemi! Kandydaci nie mogą przejawiać zachowań "niezbyt męskich" oraz nie mogą mieć "nienormalnych tendencji uczuciowych".