Mieszkanie z partnerem przed ślubem to grzech? To pytanie zadają sobie stosunkowo często osoby wierzące, które wchodzą w relację miłosną i zastanawiają się, jaką decyzję podjąć. Współcześnie dla młodych pokoleń zamieszkanie ze sobą bez ślubu i życie w ten sposób przez wiele lat oraz nawet stworzenie rodziny to coś całkowicie normalnego. Dla kościoła jednak to nadal kwestia niezrozumiała.

Czy mieszkanie z partnerem przed ślubem jest grzechem? Ksiądz nagrał film

Współcześnie niezamieszkanie ze sobą przed ślubem jest dla sporej części społeczeństwa dość nietypowym wyborem, który wzbudza zdziwienie. Według wielu osób, dzięki przebywaniu ze sobą w jednym miejscu przez większość czasu można się lepiej poznać i sprawdzić, czy aby na pewno pasujemy do siebie z partnerem bądź partnerką.

Wzięcie ślubu bez wspólnego zamieszkania budzi w szczególności wśród młodych pokoleń niepokój, lecz dla kościoła to coś całkowicie normalnego i - co ciekawe - słusznego. Duchowni niejednokrotnie podkreślają m.in. w sieci, iż wspólne mieszkanie przed ślubem nie jest dobrym pomysłem.

Jakiś czas temu tę tezę postanowił potwierdzić ksiądz Teodor Sawielewicz, prowadzący własny kanał o nazwie Teobańkologia na serwisie YouTube. Duchowny nagrał ponad 10-minutowy materiał, w którym podkreśla, jak złe według niego jest mieszkanie z partnerem bez ślubu. W wideo na początku odnosi się do Pisma Świętego, a dokładnie do fragmentu Kazania na Górze z Ewangelii wg Św. Mateusza.

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła - przytoczył w filmie ks. Sawielewicz.

Mieszkanie przed ślubem. Ksiądz przestrzega zakochane pary

W swoim filmie duchowny skupiał się na podkreślaniu tego, iż wspólne mieszkanie przed ślubem jest złym wyborem. Według niego grzechem jest nie tylko współżycie przedmałżeńskie, ale również wystawianie siebie na samą tego typu okazję.

Jezus mówi: uważaj, bo to cię niszczy, niszczy twój związek i to z takimi szkodami, że się nie pozbierasz. Nie warto tego robić, tak, jak nie warto łykać tabletki na porost włosów, jeśli ta tabletka rozwali ci wątrobę i serce - mówił duchowny.

W sekcji komentarzy pod filmem lada moment pojawiło się sporo komentarzy. Wielu internautów - jak się okazuje - nie zgodziło się ze zdaniem księdza.

Kompletna bzdura. Od 16 lat żyję ze swoją partnerką bez kościelnego papierka. I mimo amputacji nogi mojej partnerki nic i nikt nas nie rozdzieli. Żaden bóg nie decyduje, czy mój związek jest grzeszny

25 lat z kobietą bez ślubu mieszkam. Zgodnie, w miłości. Dzieci już dorastają, niedługo będą same zakładać rodziny. A ten człowiek mi śmie mówić, że to, co robię, jest złem?

W ogóle najlepiej nie spotykajmy się ze swoim przyszłym małżonkiem, dopiero pierwszy raz zobaczmy się na ślubnym kobiercu, bo już na tym etapie spotkań dopuszczamy się cudzołóstwa, gdy pożądliwie na siebie patrzymy - czytamy w sekcji komentarzy.