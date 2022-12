Boże Narodzenie 2022. Otwarte przychodnie i szpitale. Gdzie szukać pomocy w święta?

Boże Narodzenie 2022. Gdzie przyjmuje lekarz w święta w Bydgoszczy?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, to świadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) lub telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

nagłego zachorowania,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Możesz też skontaktować się z bezpłatną, całodobową infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. Tu dowiesz się m.in. gdzie znaleźć najbliższą placówkę medyczną – przychodnię zdrowia, punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, szpitalny oddział ratunkowy czy aptekę, która pełni dyżur nocny.telefoniczna informacja pacjenta

Wykaz placówek:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego, ul. Szpitalna 19, tel. 52 566 66 65 lub 695 283 999/ dzieci i dorośli Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. Kurpińskiego 5, tel. 52 566 66 65, 515 318 199, 52 339 42 10/ dzieci i dorośli Fundacja "Zdrowie dla Ciebie" ul. Witkiewicza 1, tel. 52 566 66 65, 695 793 999 / dzieci i dorośli Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, ul. Chodkiewicza 44, tel. 52 5666 66 65, 669 449 207/ dzieci do 18 roku życia Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, ul. Chodkiewicza 44, tel. 52 5666 66 65, 693 449 225/ dorośli

