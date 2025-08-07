Brak wody w Bydgoszczy! Utrudnienia potrwają kilka godzin [7.08.2025]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-07 7:55

Mieszkańcy kilku bydgoskich ulic muszą przygotować się na czasowe utrudnienia. W czwartek, 7 sierpnia 2025 roku, w związku z zaplanowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej, dojdzie do wyłączenia dostaw wody w kilku rejonach miasta. Szczegóły podajemy poniżej!

  • W czwartek, 7 sierpnia mieszkańcy Bydgoszczy muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody.
  • Utrudnienia wynikają z prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej i dotkną kilka ulic, m.in. Warmińskiego, Tuchołkowej i Świeckiej.
  • MWiK zaleca gromadzenie zapasów wody

W czwartek (7.08.2025 r.) mieszkańcy Bydgoszczy powinni przygotować się na utrudnienia związane z brakiem wody w kranach. Przerwy w dostawie mają związek z planowanymi pracami na miejskiej sieci wodociągowej.

Utrudnienia wystąpią w kilku lokalizacjach, a przerwy będą miały różny zakres czasowy. W szczególności:

  • w godzinach 8:00–12:00 bez wody pozostaną mieszkańcy ul. Warmińskiego,
  • natomiast od 8:00 do 14:00 wody nie będzie na ul. Tuchołkowej, Gryfa Pomorskiego, Wyzwolenia,
  • oraz również od 8:00 do 14:00 na ul. Świeckiej.

W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z bieżącej wody do celów spożywczych, sanitarnych ani gospodarczych. MWiK zaleca, by mieszkańcy tych rejonów odpowiednio wcześniej zgromadzili niezbędne zapasy wody, zarówno do picia, jak i do podstawowych czynności domowych.

Prace serwisowe mogą potrwać do wskazanych godzin, jednak w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności technicznych możliwe jest niewielkie przesunięcie terminu przywrócenia dostaw.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące bieżącej sytuacji można śledzić na stronie internetowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy lub kontaktując się bezpośrednio z infolinią techniczną spółki. 

