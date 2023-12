Uroczystość odbyła się 8 grudnia 2023 r. w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. – Mamy dziś przed sobą niewiastę, pragnącą ofiarować swoje życie na służbę Bogu. Czyni to ochotnie i radośnie. Jej gotowość jest dla nas jednym ze znaków wiary w to, że Jezus żyje, jest kochającą Osobą. Z pewnością dzisiejszy obrzęd nie jest dla niej ucieczką od życia – mówił bp.

Dodał, że wybór ten jest chrześcijańskim zobowiązaniem, podobnie jak pozostałe, wypływającym z łaski chrztu. – Zobowiązaniem radosnym, choć nie pozbawionym krzyża. Tak jest w kapłaństwie i małżeństwie, zakonie, samotnym życiu konsekrowanym, trwałym wdowieństwie, życiu niezamężnym – wyjaśnił bp Włodarczyk, podkreślając, że bez dźwignięcia Krzyża Chrystusowego zawsze zwycięży egoizm.

Konsekracja – jak zauważył bp – jest wielkim świętem. – Pani Lubow, wpatrując się w Najświętszą Maryję Pannę, pragnie pełnić wolę Boga w codziennym życiu i w posłudze Kościołowi Bydgoskiemu – mówił, zwracając się bezpośrednio do kandydatki. – Poślubiasz Chrystusa jako swego Oblubieńca, otwierasz serce na prawdziwe życie. Twoja decyzja ważna jest nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich kapłanów, sióstr i braci zakonnych, którzy powiedzieli przed tobą: „Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś”. Łączy nas droga wyłącznej służby Jezusowi, a ze wszystkimi ochrzczonymi – wspólna droga miłości – powiedział.

Lubow Sobieszczańska podkreśliła, że bycie osobą konsekrowaną w świecie jest dla niej darem oraz wyzwaniem. – Dziewica konsekrowana jest wezwana do intensywnej modlitwy, pokuty i miłości bliźniego, niejako w imieniu i w zastępstwie tych, którym sprawy Boże są obce. Pan Jezus wybrał apostołów najpierw po to, „aby z Nim byli”, później do misji. Dzięki konsekracji moje życie w pojedynkę nie jest życiem dla siebie, ale z Nim i dla Niego, jest znakiem życia przyszłego – dodała.

W diecezji bydgoskiej żyją cztery dziewice konsekrowane, które przed podjęciem wybranej drogi, przeszły formację.

Źródło: Diecezja Bydgoska

