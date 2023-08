42-latek zginął w pożarze kamienicy. Śledczy nie mają wątpliwości: "Doszło do podpalenia"

Od poniedziałku, 4 września br. wprowadzone zostaną szkolne rozkłady jazdy w dni powszednie na liniach nr: 3, 5, 7, 52, 55, 56, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73/76, 74, 77, 83, 89. Szczegóły można znaleźć TUTAJ.

Pierwszy weekend (1-2/09) będzie ostatnim weekendem funkcjonowania:

linii tramwajowych 0 i 1;

linii międzygminnej nr 41 dla wariantu do Dobrcz / Urząd Gminy,

linii nr 82 dla kursów na wydłużonym odcinku do Lasu Gdańskiego.

Zmiany na liniach międzygminnych

Linia międzygminna nr 40 (kursy do Ostromecka), linia nr 52 (zwiększona liczba kursów w dni wolne do Myślęcinka), linia nr 73 (we wszystkie dni tygodnia obsługa Dworca Bielawy) zakończą kursowanie dopiero w niedzielę 1 października 2023.

Od 1 września br. nastąpi powrót linii międzygminnej nr 97 na standardową trasę. Od poniedziałku, 4 września br. na wniosek Gminy Białe Błota zmieniona zostanie relacja linii międzygminnej nr 92. Linia ta będzie miała relację Błonie – Łochowo.Oznacza to, że autobusy powracają do obsługi wsi Strzelce Górne, Gądecz, Hutna Wieś i Włóki.

Prace wodociągowe i zmiany w ruchu

W związku z inwestycjami prowadzonymi w całym mieście przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację a polegającymi na budowie zbiorników retencyjnych, konieczne są zmiany w komunikacji. Prace wodociągowe prowadzone od piątku, 1 września br. na ulicy Stawowej, pomiędzy ulicami J. Schulza a 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, spowodują zmianę trasy przebiegu linii nr 57. Linia 57 od i do pętli Błonie zostanie czasowo skierowana ulicami Szubińską, 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich zgodnie z załączoną mapką.

i Autor: ZDMiKP w Bydgoszczy

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:

Schulza / Stawowa,

Stawowa / Władysława IV.

Przystanki na trasie objazdowej:

Szubińska / Żwirki i Wigury (w obydwu kierunkach),

16 Pułku Ułanów Wielkopolskich / Szubińska (kierunek Dworzec Główny),

Szubińska / Gnieźnieńska (kierunek Błonie)

Stawowa / 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich (kierunek Dworzec Główny).

Od 1 września br. wyłączona z ruchu kołowego zostanie wschodnia jezdnia Alei Ossolińskich co wpłynie na zmianę trasy przebiegu linii nr 52, 59, 60, 64, 67, 71, 77.

Linie nr 52 (kierunek Dworzec Leśne), 64 (kierunek Przemysłowa), 71 i 77 (kierunek Morska) od przystanku R. Markwarta /3 Maja zostaną czasowo skierowane ulicami R. Markwarta, L. Sieńki, M. Ogińskiego;

Linie nr 59 i 60 (kierunek Błonie) od przystanku rondo Ossolińskich zostaną czasowo skierowane ulicami M. Piotrowskiego, Jagiellońską;

Linia nr 67 (kierunek Rycerska) od przystanku Skłodowskiej-Curie / Jurasza zostanie czasowo skierowana ulicami M. Skłodowskiej-Curie, St. Moniuszki, M. Ogińskiego, Powstańców Wielkopolskich.

Od 11.09.2023 r. (poniedziałek) wyłączona z ruchu kołowego zostanie ulica Nowodworska, co wpłynie na zmianę trasy przebiegu linii nr 61.

Linia ta od przystanku rondo Kujawskie P+R (kierunek Rekinowa) i do przystanku Solskiego / Ugory (kierunek rondo Jagiellonów) zostanie czasowo skierowana ulicami L. Solskiego, Bielicką, St. Leszczyńskiego, Żuławy

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:

Ugory / Solskiego,

Ugory / Nowodworska,

Skorupki / Orla,

Skorupki / Jordanowska.

Przystanki na trasie objazdowej:

Solskiego / Ugory,

Bielicka / Solskiego,

Solskiego / Bielicka.

Więcej TUTAJ.

