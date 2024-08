Wojownicy Maryi rosną w siłę! Dołączyło do nich ponad 300 mężczyzn. Mają nawet swoje miecze

To miasto jest ich bastionem

Jasnowidz Jackowski poniżony w toalecie! To zmieniło jego życie. Słynny wróż zdradził szczegóły

Najnowsza decyzja dotycząca poszerzania tego typu infrastruktury to umowa na budowę odcinka drogi rowerowej z kładką nad magistralą węglową, który połączy wyremontowane w poprzednich latach ścieżki wzdłuż ul. Fordońskiej. Wcześniej - jak informuje portal bydgoszcz.com - wybrano wykonawców infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: J. Sułkowskiego i Sudeckiej. Wartość tych trzech zadań to ponad 30 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z miejskiego budżetu, ale także z funduszy europejskich.

"Stawiamy na poprawę spójności istniejącej sieci dróg rowerowych"

"Przyspieszamy budowę dróg rowerowych. To możliwe dzięki pozyskaniu przez naszą metropolię środków europejskich na rozwój tego typu infrastruktury. Stawiamy przede wszystkim na poprawę spójności istniejącej sieci dróg rowerowych oraz lepsze skomunikowanie z sąsiednimi gminami – mówi, cytowany przez bydgoszcz.com, zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.

10,1 mln zł - na tyle opiewa umowa miasta ze zwycięską w przetargu firmą Kormost na budowę nowej infrastruktury rowerowej po południowej stronie ul. Fordońskiej (od Sochaczewskiej do Wiślanej). Przewiduje ona m.in.: wyposażenie całego skrzyżowania ul. Fordońskiej z Sochaczewską w sygnalizację świetlną, dobudowanie lewoskrętu z ul. Fordońskiej w Sochaczewską oraz budowę kładki pieszo-rowerowej z pełnym odwodnieniem i oświetleniem o szerokości 4 metrów. Wcześniej opracowana została koncepcja drogi, która połączy wyremontowane w ostatnich latach odcinki ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Fordońskiej. Prace budowlane mają zakończyć się na początku 2026 roku.

Rozrasta się nie tylko Wielka Pętla Fordonu

Z kolei na koniec 2025 r. przewidziano finał inwestycji w Fordonie: od pętli Tatrzańskie wzdłuż ulic Pelplińskiej, Wyzwolenia i Sudeckiej do granicy miasta. Koncepcja zakłada budowę infrastruktury po północnej stronie ul. Sudeckiej, wschodniej stronie ul. Wyzwolenia przy komisariacie oraz po obu stronach ul. Pelplińskiej. Pomiędzy komisariatem policji i ul. Geodetów oraz na części ul. Sudeckiej projektowany jest wspólny ciąg pieszo-rowerowy. Trasa połączy się ze zrealizowanym w tym roku etapem Wielkiej Pętli Fordonu (ul. Wierchowa i Geodetów). Za inwestycję o wartości 7,3 mln odpowiadać będzie firma Strabag.

Sporo będzie działo się również na osiedlu Leśnym. Do końca przyszłego roku powstanie tam - liczące ok. 2,5 km - brakujące połączenie pomiędzy ulicami M. K. Ogińskiego, K. Chodkiewicza, Kamienną i dworcem Leśne, gdzie w ostatnich latach wybudowane zostały drogi rowerowe. Za wykonanie ścieżek rowerowych po obu stronach ul. J. Sułkowskiego od Kamiennej do ronda Żołnierzy Górników oraz jednokierunkowego pasa rowerowego od ul. K. Chodkiewicza w stronę ul. Cichej odpowiadać będzie firma Betpol. Umowa z nią opiewa na 13,4 mln zł.

"Rowerowa rewolucja" obejmuje też mnóstwo pomniejszych, punktowych zadań - w niemal każdej dzielnicy i na obrzeżach miasta. "To trasy, którymi codziennie wielu mieszkańców może dojeżdżać do pracy, szkół. W weekendy natomiast otwierają przed mieszkańcami Bydgoszczy możliwości korzystania z wielu malowniczych ścieżek wokół miasta" - argumentuje wiceprezydent Mirosław Kozłowicz. W tej chwili sieć bydgoskich ścieżek rowerowych liczy już ok. 140 km.

Sonda Do pracy dojeżdżam... samochodem komunikacją publiczną rowerem