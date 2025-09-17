Bydgoszcz stolicą floretu! Za nami Memoriał Michała Kosickiego i Puchar Polski Juniorów

Bydgoszcz ponownie znalazła się w centrum uwagi szermierczego środowiska. W miniony weekend rozegrano dwa ważne turnieje, które nie tylko pozwoliły młodym zawodnikom sprawdzić swoje umiejętności, ale także oddały hołd dwóm znaczącym postaciom polskiej szermierki – Michałowi Kosickiemu i Adamowi Papée.

Organizatorem wydarzenia był Uczniowski Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy. Zawody rozgrywano w hali Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej, a ich uczestnikami byli młodzi floreciści i florecistki z całego kraju.

Memoriał Michała Kosickiego to turniej ogólnopolski skierowany do najmłodszych – zawodników i zawodniczek do 13. roku życia. Upamiętnia on zawodnika TKS-T Budowlani Toruń, który w 2013 roku, w wieku zaledwie 22 lat, przegrał walkę z chorobą nowotworową. Od lat zawody te gromadzą młodych adeptów szermierki, którzy stawiają pierwsze kroki na ogólnopolskich planszach.

Drugą częścią bydgoskiej imprezy był Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn, rozgrywany w kategoriach juniora (18–20 lat) oraz juniora młodszego (15–17 lat). Turniej miał dodatkowy, szczególny wymiar – stanowił Memoriał Adama Papée.

Adam Papée, znany pod pseudonimem „Gil”, to jedna z legend polskiej szermierki. Był czterokrotnym olimpijczykiem (1924, 1928, 1932, 1936) i dwukrotnym brązowym medalistą olimpijskim w drużynie szablistów (1928, 1932). Choć nie pochodził z Bydgoszczy, ostatnie 22 lata życia spędził właśnie tutaj, a po śmierci został pochowany na cmentarzu na Błoniu. Podczas zawodów można było zobaczyć wystawę poświęconą jego postaci i dokonaniom, co stanowiło dodatkową atrakcję wydarzenia.

W rywalizacji sportowej gospodarze – zawodnicy UKS MDK 5 Bydgoszcz – zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. W Pucharze Polski Juniorów Teresa Moś i Szymon Głowiński zajęli 10. miejsca w swoich kategoriach. W najlepszej 16 znalazł się również Igor Głowiński, a do czołowej 32 dołączyli Patryk Pocięgiel, Tymon Kowalski, Zofia Konieczka, Oliwia Buda i Aleksandra Nowakowska. Awans do top 64 wywalczyli natomiast Aleks Kardyś, Wiktor Woźniak, Patryk Kowalski, Liliana Ścieszyńska, Agata Szczególska oraz Barbara Moś.

Dwudniowe zawody udowodniły, że Bydgoszcz ma solidne zaplecze szermiercze i potrafi organizować wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie. Dzięki nim młodzi floreciści mogli nie tylko sprawdzić swoje umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami, ale także poczuć ducha tradycji i historii polskiej szermierki.