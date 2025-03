i Autor: UM Bydgoszcz

I wszystko jasne!

Bydgoszcz świeci przykładem. Gigantyczna pożyczka na nowoczesne oświetlenie

Władze Bydgoszczy chcą stawiać na ekologię i energooszczędność. Ale robią to na kredyt. Dzięki pożyczce z Krajowego Planu Odbudowy - ponad 200 mln zł - miasto zamierza dokończyć modernizację oświetlenia ulicznego. Co to oznacza dla mieszkańców i jakie korzyści ma przynieść ta inwestycja?