Była godz. 4:20. Widok na drodze zmroził kierowców. Jedna osoba nie żyje

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-14 8:24

Czwartkowy poranek (14 sierpnia) na drodze krajowej nr 10 przyniósł dramatyczne wydarzenia. Między Przyłubiem a Cierpicami doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Niestety, jedna osoba zginęła na miejscu.

  • Tragiczny wypadek miał miejsce na drodze krajowej nr 10 w gminie Cierpice.
  • W zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym zginęła jedna osoba.
  • Droga jest zablokowana, wprowadzono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Aktualizacja: godz. 8:20

- Przywrócony został ruch na drodze krajowej nr 10 w Cierpicach, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką – poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Karol Kończal.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności w okolicach zdarzenia - wciąż mogą się tworzyć niewielkie korki.

Wcześniej pisaliśmy:

Do tragedii doszło w czwartek, 14 sierpnia, około godziny 4:20 na 295. kilometrze drogi krajowej nr 10 w gminie Cierpice (powiat toruński). Jak poinformowała Komenda Wojewódzka PSP, w zdarzeniu uczestniczyły pojazd ciężarowy i samochód osobowy. Siła uderzenia była tak duża, że życie jednej z osób nie mogło zostać uratowane.

Zobacz: Droga śmierci zebrała krwawe żniwo. W wypadkach na DK 10 zginęło siedem osób

Droga Krajowa nr 10 jest zablokowana na 295 kilometrze po poważnym wypadku. Doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin – przekazali strażacy z OSP Solec Kujawski.

Tragiczny wypadek na DK 10 w Cerpicach. Jedna osoba nie żyje, trasa zablokowana!
6 zdjęć

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, ustalając dokładne okoliczności wypadku. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadzono objazdy. Kierowcy jadący z Bydgoszczy zawracani są w Przyłubiu na DW394 w kierunku Bydgoszczy, natomiast z Torunia – na DK15 i DK80.

Rano ruch w tym rejonie był całkowicie wstrzymany, a służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i cierpliwości podczas planowania podróży.

Policyjny dron na DK 10 w kujawsko-pomorskiem
