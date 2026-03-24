Popis gwiazdy PRES Toruń, kolejny błysk nastolatka. Zdjęcia wiernych kibiców z meczu Apator - GKM

Żużel: Apator - GKM, sparing przed startem sezonu 2026 PGE Ekstraligi

PRES Grupa Deweloperska Toruń wygrał pierwszy sparingowy mecz w tym roku. Po dwóch minimalnych porażkach z Falubazem, tym razem podopieczni Piotra Barona byli wyraźnie lepsi od Bayersystem GKM-u Grudziądz. Trzy razy na tor wyjeżdżał Robert Lambert i prezentował się kapitalnie. Wygrał wszystkie swoje wyścigi, a jego szybkość mogła imponować każdemu. 8 punktów w czterech startach i styl jazdy Mikołaja Duchińskiego również nie może przejść bez echa. Pozytywne recenzje zebrał również Bartosz Derek, który zapisał przy nazwisku 4 punkty i bonus. W pokonanym polu dwukrotnie zostawił czołowego polskiego juniora, Kevina Małkiewicza. Po drugiej stronie liderem był Wadim Tarasienko, spore problemy miał za to Maksym Drabik. W pierwszym swoim wyścigu musiał się ratować przed upadkiem.

- Odbieram to jako bardzo pozytywny trening, tak jak do tej pory. Z drużyną z Zielonej Góry też były bardzo pozytywne i o to właśnie chodzi, żeby wszyscy mogli pojeździć, wszyscy mogli sobie testować i za każdym razem gdzieś tam, gdzie mamy nowy mecz, zawodnicy testują nowe silniki i wyciągają wnioski. Po to jeździmy. Fajne testy dla nas, moim zdaniem wygląda to całkiem przyzwoicie - powiedział "Super Expressowi" trener Piotr Baron.

Wyniki wtorkowego spotkania Apator - GKM znajdują się pod galerią ze zdjęciami kibiców. Na Motoarenie sparing oglądali wierni fani z grodu Kopernika!

35

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz 54:36

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 54

9. Patryk Dudek - 10+3 (3,2*,2*,2,1*)

10. Robert Lambert - 9 (3,3,3,-)

11. Norick Bloedorn - 8+2 (1,2,2*,1*,2)

12. Mikkel Michelsen - 5+1 (1,1*,3,d)

13. Emil Sajfutdinow - 8 (2,3,3,-)

14. Bartosz Derek - 4+1 (1*,1,1,1)

15. Mikołaj Duchiński - 8 (2,1,2,3)

16. Nicolai Heiselberg - 2 (0,2)

Bayersystem GKM Grudziądz - 36

1. Max Fricke - 7 (2,0,1,1,3)

2. Maksym Drabik - 5 (d,2,0,3,0)

3. Bastian Pedersen - 6+1 (0,0,2,1*,3)

4. Wadim Tarasienko - 8 (2,3,-,3)

5. Michael Jepsen Jensen - 4 (3,1,-,-)

6. Kevin Małkiewicz - 6 (3,0,1,2,d)

7. Jan Przanowski - 0 (0,0,0,0)

8. Damian Miller - 0 (w)

Bieg po biegu: