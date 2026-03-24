Popis gwiazdy PRES Toruń, kolejny błysk nastolatka. Zdjęcia wiernych kibiców z meczu Apator - GKM

Żużel: Apator - GKM, sparing przed startem sezonu 2026 PGE Ekstraligi
PRES Grupa Deweloperska Toruń wygrał pierwszy sparingowy mecz w tym roku. Po dwóch minimalnych porażkach z Falubazem, tym razem podopieczni Piotra Barona byli wyraźnie lepsi od Bayersystem GKM-u Grudziądz. Trzy razy na tor wyjeżdżał Robert Lambert i prezentował się kapitalnie. Wygrał wszystkie swoje wyścigi, a jego szybkość mogła imponować każdemu. 8 punktów w czterech startach i styl jazdy Mikołaja Duchińskiego również nie może przejść bez echa. Pozytywne recenzje zebrał również Bartosz Derek, który zapisał przy nazwisku 4 punkty i bonus. W pokonanym polu dwukrotnie zostawił czołowego polskiego juniora, Kevina Małkiewicza. Po drugiej stronie liderem był Wadim Tarasienko, spore problemy miał za to Maksym Drabik. W pierwszym swoim wyścigu musiał się ratować przed upadkiem.
- Odbieram to jako bardzo pozytywny trening, tak jak do tej pory. Z drużyną z Zielonej Góry też były bardzo pozytywne i o to właśnie chodzi, żeby wszyscy mogli pojeździć, wszyscy mogli sobie testować i za każdym razem gdzieś tam, gdzie mamy nowy mecz, zawodnicy testują nowe silniki i wyciągają wnioski. Po to jeździmy. Fajne testy dla nas, moim zdaniem wygląda to całkiem przyzwoicie - powiedział "Super Expressowi" trener Piotr Baron.
Wyniki wtorkowego spotkania Apator - GKM znajdują się pod galerią ze zdjęciami kibiców. Na Motoarenie sparing oglądali wierni fani z grodu Kopernika!
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz 54:36
PRES Grupa Deweloperska Toruń - 54
- 9. Patryk Dudek - 10+3 (3,2*,2*,2,1*)
- 10. Robert Lambert - 9 (3,3,3,-)
- 11. Norick Bloedorn - 8+2 (1,2,2*,1*,2)
- 12. Mikkel Michelsen - 5+1 (1,1*,3,d)
- 13. Emil Sajfutdinow - 8 (2,3,3,-)
- 14. Bartosz Derek - 4+1 (1*,1,1,1)
- 15. Mikołaj Duchiński - 8 (2,1,2,3)
- 16. Nicolai Heiselberg - 2 (0,2)
Bayersystem GKM Grudziądz - 36
- 1. Max Fricke - 7 (2,0,1,1,3)
- 2. Maksym Drabik - 5 (d,2,0,3,0)
- 3. Bastian Pedersen - 6+1 (0,0,2,1*,3)
- 4. Wadim Tarasienko - 8 (2,3,-,3)
- 5. Michael Jepsen Jensen - 4 (3,1,-,-)
- 6. Kevin Małkiewicz - 6 (3,0,1,2,d)
- 7. Jan Przanowski - 0 (0,0,0,0)
- 8. Damian Miller - 0 (w)
Bieg po biegu:
- 1. (61,28) Dudek, Fricke, Bloedorn, Pedersen - 4:2 - (4:2)
- 2. (61,50) Małkiewicz, Duchiński, Derek, Przanowski - 3:3 - (7:5)
- 3. (60,93) Jepsen Jensen, Sajfutdinow, Michelsen, Drabik (d4) - 3:3 - (10:8)
- 4. (59,65) Lambert, Tarasienko, Derek, Małkiewicz - 4:2 - (14:10)
- 5. (60,28) Tarasienko, Bloedorn, Michelsen, Pedersen - 3:3 - (17:13)
- 6. (59,99) Sajfutdinow, Drabik, Duchiński, Fricke - 4:2 - (21:15)
- 7. (59,75) Lambert, Dudek, Jepsen Jensen, Przanowski - 5:1 - (26:16)
- 8. (59,90) Sajfutdinow, Pedersen, Derek, Miller (w/u) - 4:2 - (30:18)
- 9. (60,09) Lambert, Dudek, Fricke, Drabik - 5:1 - (35:19)
- 10. (60,60) Michelsen, Bloedorn, Małkiewicz, Przanowski - 5:1 - (40:20)
- 11. (60,66) Tarasienko, Dudek, Fricke, Michelsen (d4) - 2:4 - (42:24)
- 12. (60,90) Drabik, Duchiński, Bloedorn, Przanowski - 3:3 - (45:27)
- 13. (61,37) Duchiński, Małkiewicz, Pedersen, Heiselberg - 3:3 - (48:30)
- 14. (do aktualizacji) Pedersen, Heiselberg, Derek, Małkiewicz (d2) - 3:3 - (51:33)
- 15. (do aktualizacji) Fricke, Bloedorn, Dudek, Drabik - 3:3 - (54:36)