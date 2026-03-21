16-latek z Torunia lepszy od mistrza Europy! Dużo zdjęć kibiców z meczu Apator - Falubaz

Konrad Marzec
2026-03-21 15:53

PRES Grupa Deweloperska Toruń i Stelmet Falubaz Zielona Góra odjechały drugi mecz sparingowy w odstępie dwóch dni. Mamy zdjęcia kibiców i krótką relację ze spotkania na Motoarenie. Zobaczcie, jak punktowali zawodnicy obu drużyn i kto wyróżnił się w grodzie Kopernika.

Żużel: Apator - Falubaz, sparing przed startem sezonu 2026 PGE Ekstraligi

W piątkowym sparingu w Zielonej Górze Falubaz wygrał 46:44, ale dla kibiców z Torunia nie miało to większego znaczenia. Skupiali się przede wszystkim na stanie zdrowia Antoniego Kawczyńskiego, który zaliczył bolesny upadek w biegu nr 10. Junior PRES Grupa Deweloperska Toruń trafił do szpitala na badania. Mówiło się o problemach z obojczykiem.

Już bez "Kawki", "Anioły" podejmowały Zielonogórzan na Motoarenie. Najwięksi optymiści liczyli na kolejne komplety Mikkela Michelsena i Emila Sajfutdinowa. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami kibiców z meczu Apator - Falubaz. Autorem jest Piotr Lampkowski. Pod nią krótkie podsumowanie sobotniego spotkania!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra, zdjęcia kibiców i zawodników ze sparingu na Motoarenie
Galeria zdjęć 91

Falubaz minimalnie lepszy. Piękny moment Bartosza Derka

Falubaz po raz drugi pokonał ekipę z Torunia 46:44. Co zapamiętamy z sobotniego spotkania? Wyścig nr 4, gdzie wychowanek klubu z Torunia Bartosz Derek obronił się przed Andrzejem Lebiediewem. Mistrz Europy z Łotwy nie dał rady juniorowi! Robert Lambert przegrał tylko raz, w zespole gości podobnie sprawa wyglądała z Dominikiem Kuberą. W drugiej fazie zawodów trenerzy rzecz jasna rotowali składami i dawali szanse najmłodszym.

Dobrą formę potwierdził w sobotę Mikkel Michelsen, ani jednego wyścigu nie wygrał za to jego rodak z Falubazu - Leon Madsen. Sinusoidalny występ zaliczył nowy zawodnik u24 Aniołów - Norick Bloedorn. Na trybunach było widać głód żużla. Kolejne emocje już we wtorek - na Motoarenę przyjedzie GKM Grudziądz.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 44

  • 9. Patryk Dudek - 9+1 (2,1,1*,2,3)
  • 10. Robert Lambert - 11 (3,3,2,3)
  • 11. Norick Bloedorn - 4+1 (0,0,1,1,2*)
  • 12. Mikkel Michelsen - 7 (3,1,3,-)
  • 13. Emil Sajfutdinow - 7 (1,3,3,-)
  • 14. Bartosz Derek - 2 (0,1,0,1)
  • 15. Mikołaj Duchiński - 4 (3,1,0,0)
  • 16. Nicolai Heiselberg - 0 (0,0)

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 46

  • 1. Dominik Kubera - 8 (3,2,3,-)
  • 2. Mitchell McDiarmid - 4 (0,0,0,3,1)
  • 3. Przemysław Pawlicki - 6+2 (1,2*,2,1*)
  • 4. Andrzej Lebiediew - 7+1 (0,3,1*,3)
  • 5. Leon Madsen - 8 (2,2,2,2)
  • 6. Damian Ratajczak - 6+1 (2,2,0,2*)
  • 7. Oskar Hurysz - 6+2 (1*,0,2*,3)
  • 8. Michał Curzytek - 1 (1,0)

Bieg po biegu:

  • 1. Kubera, Dudek, Pawlicki, Bloedorn - 2:4 - (2:4)
  • 2. Duchiński, Ratajczak, Hurysz, Derek - 3:3 - (5:7)
  • 3. Michelsen, Madsen, Sajfutdinow, McDiarmid - 4:2 - (9:9)
  • 4. Lambert, Ratajczak, Derek, Lebiediew - 4:2 - (13:11)
  • 5. Lebiediew, Pawlicki, Michelsen, Bloedorn - 1:5 - (14:16)
  • 6. Sajfutdinow, Kubera, Duchiński, McDiarmid - 4:2 - (18:18)
  • 7. Lambert, Madsen, Dudek, Hurysz - 4:2 - (22:20)
  • 8. Sajfutdinow, Pawlicki, Lebiediew, Derek - 3:3 - (25:23)
  • 9. Kubera, Lambert, Dudek, McDiarmid - 3:3 - (28:26)
  • 10. Michelsen, Madsen, Bloedorn, Ratajczak - 4:2 - (32:28)
  • 11. Lebiediew, Dudek, Curzytek, Heiselberg - 2:4 - (34:32)
  • 12. McDiarmid, Hurysz, Bloedorn, Duchiński - 1:5 - (35:37)
  • 13. Lambert, Madsen, Pawlicki, Heiselberg - 3:3 - (38:40)
  • 14. Hurysz, Ratajczak, Derek, Duchiński - 1:5 - (39:45)
  • 15. Dudek, Bloedorn, McDiarmid, Curzytek - 5:1 - (44:46)

