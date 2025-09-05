CBŚP rozbiło laboratorium metamfetaminy pod Świeciem. Zatrzymano Meksykanów powiązanych z kartelem

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o spektakularnej akcji przeprowadzonej w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie). Funkcjonariusze CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów z Biura Operacji Antyterrorystycznych oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, wkroczyli na teren jednej z posesji, gdzie znajdowało się profesjonalne laboratorium metamfetaminy.

Na miejscu zatrzymano trzech mężczyzn – obywatela Polski oraz dwóch obywateli Meksyku. Z ustaleń śledczych wynika, że cudzoziemcy pełnili funkcję nadzorców procesu produkcji i byli bezpośrednio związani z międzynarodowym kartelem narkotykowym z Ameryki Północnej.

W budynkach gospodarczych policjanci odkryli kompletną linię technologiczną do wytwarzania narkotyków. Zabezpieczono ponad 300 litrów płynnej metamfetaminy i półproduktów, a także blisko 3 tony chemikaliów wykorzystywanych do produkcji. Jak wskazuje wstępna opinia biegłego z zakresu fizykochemii i toksykologii, z zabezpieczonych substancji można by wytworzyć około 330 kg gotowego narkotyku. Jego czarnorynkowa wartość została oszacowana na co najmniej 6 milionów złotych.

Zatrzymani zostali przewiezieni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków.

CBŚP podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy badają wątki dotyczące powiązań zatrzymanych z kartelami międzynarodowymi i potencjalnych kanałów dystrybucji narkotyków na terenie Polski i Europy.