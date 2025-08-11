Traktor uderzył w auto i wjechał w budynki! Groźny wypadek pod Grudziądzem [ZDJĘCIA]

W Łasinie doszło do groźnego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego, który uderzył w samochód osobowy, a następnie w dwa budynki.

Zdarzenie miało miejsce na ruchliwym skrzyżowaniu, powodując znaczne zniszczenia i straty materialne liczone w setkach tysięcy złotych.

Mimo skali wypadku, nikt z trzech uczestników nie odniósł poważnych obrażeń i nie wymagał hospitalizacji.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 10 sierpnia 2025 roku, około godziny 13:25 na skrzyżowaniu ul. 700-lecia i Podmurnej w Łasinie. Według wstępnych ustaleń służb, ciągnik rolniczy z przyczepą, jadąc przez skrzyżowanie, najpierw uderzył w samochód osobowy, w którym podróżowały dwie osoby. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd rolniczy po zderzeniu z autem wjechał jeszcze w dwa budynki stojące po przeciwnych stronach ulicy.

Jeden z obiektów ucierpiał szczególnie – narożnik został niemal całkowicie zniszczony, a w drugim mocno uszkodzona została ściana. Jak podają służby, skala zniszczeń jest znaczna, a wstępne szacunki mówią o stratach sięgających kilkuset tysięcy złotych.

Na szczęście nikt z uczestników nie odniósł poważnych obrażeń. Pojazdami podróżowały w sumie trzy osoby – kierowca ciągnika oraz dwie osoby w samochodzie osobowym. Wszyscy zostali przebadani przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego i nie wymagali hospitalizacji.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się cztery zastępy straży pożarnej, a także patrol policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i prowadzili działania mające na celu ustalenie przyczyn zdarzenia. Strażacy natomiast skupili się na zabezpieczeniu uszkodzonych budynków, aby zapobiec dalszemu niszczeniu konstrukcji.

Przyczyny wypadku będą wyjaśniane przez policję. Funkcjonariusze sprawdzają m.in., czy kierowca ciągnika był trzeźwy, w jakim stanie technicznym był pojazd oraz czy nie doszło do awarii układu hamulcowego.

Choć wypadek wyglądał bardzo groźnie, tym razem skończyło się na dużych stratach materialnych i strachu uczestników oraz świadków zdarzenia.