Coraz bliżej święta! Frymark Bydgoski w świątecznym klimacie

Z roku na rok Frymark zyskuje coraz większą popularność – liczba wystawców i odwiedzających stale rośnie. Tym razem goście mieli okazję skosztować unikalnych produktów, poznać nowe smaki i zaopatrzyć się w lokalne wyroby najwyższej jakości. Odbywały się liczne degustacje, a na stoiskach aż kipiało od kulinarnych inspiracji i ręcznie wykonanych ozdób, które wspaniale wpisywały się w świąteczny klimat.

Co oferuje Frymark?

Na Frymarku znajdziecie wszystko, co zdrowe, pyszne i regionalne! Tradycyjne pieczywo, także dla osób na diecie eliminacyjnej, domowe wypieki i słodycze (także bezglutenowe i dla cukrzyków), szeroki wybór nabiału – od koziego i krowiego mleka po sery i jogurty. Nie zabrakło również mięs ekologicznych, wędlin, kiełbas i gotowych potraw, zarówno dla wegan, jak i dla wegetarian.

W ofercie były również miody, przyprawy z całego świata, świeże warzywa i owoce, przetwory, masło klarowane z Bieszczad, herbaty mistrzowskie, najlepsza kawa w mieście oraz wiele innych produktów, które zadowolą najbardziej wymagające podniebienia.

Frymark w Bydgoszczy to nie tylko miejsce zakupów, ale także spotkań, odkrywania nowych smaków i wsparcia lokalnych producentów oraz artystów. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w produkty ekologiczne i unikalne rękodzieło, które mogą stać się idealnym prezentem świątecznym.

