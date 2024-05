Dramat na zawodach lekkoatletycznych! Nastolatek trafił do szpitala śmigłowcem LPR

Do zdarzenia doszło we wtorkowe przedpołudnie (28 maja) na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Wda Świecie przy ul. Sienkiewicza. To tam odbywały się zawody lekkoatletyczne - finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Startowali uczniowie klas VII-VIII szkól podstawowych.

Jak informuje "TVP Bydgoszcz", w trakcie konkursu skoku wzwyż, jeden z nastolatków, po rozbiegu i skoku nad poprzeczkę, upadł na tartan obok materaca do zeskoku. Według ustaleń dziennikarzy, zawodnik na moment stracił przytomność, szybko ją odzyskał, od razu byli przy nim ratownicy medyczni z karetki zabezpieczającej zawody.

Z uwagi na podejrzeniu urazu kręgosłupa u nastolatka, na stadion wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Załoga LPR przetransportowała chłopca do jednego z bydgoskich szpitali. Jak się dowiedziało się "TVP Bydgoszcz" nieoficjalnie, badania tomograficzne nie wykazały poważnego urazu.

