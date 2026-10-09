Drewniany budynek płonął jak pochodnia! Dramatyczna akcja strażaków [ZDJĘCIA]

Pożar w Żurze. Ogień objął niemal cały budynek

Do zdarzenia doszło w czwartek, 8 października. O godz. 21.38 Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu otrzymała zgłoszenie ze Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu dotyczące pożaru budynku w miejscowości Żur.

Na miejsce skierowano dwa zastępy z OSP Osie. Już w drodze strażacy napotkali utrudnienia. Dojazd do posesji był zabezpieczony metalowym szlabanem, a wjazd na jej teren blokowała zamknięta brama. Aby umożliwić dostęp służbom ratowniczym, konieczne było sforsowanie zabezpieczeń.

Po dotarciu na miejsce ratownicy zastali rozwinięty pożar wolnostojącego budynku o drewnianej konstrukcji. Płomienie obejmowały praktycznie cały obiekt, a intensywność spalania stwarzała realne zagrożenie jego całkowitego zniszczenia.

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Kilka prądów wody i dogaszanie pogorzeliska

Kierujący działaniem ratowniczym polecił natychmiastowe podanie kilku prądów gaśniczych. Strażacy sprawdzili również, czy wewnątrz mogą znajdować się osoby poszkodowane, i odłączyli dopływ energii elektrycznej.

Jak przekazała OSP Osie, budynek nie służył do całorocznego zamieszkania, lecz pełnił funkcję rekreacyjną. W chwili wybuchu pożaru nikogo w nim nie było. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Po opanowaniu ognia strażacy przystąpili do niezbędnych prac rozbiórkowych i dogaszania ukrytych zarzewi. Pogorzelisko było systematycznie sprawdzane przy użyciu kamery termowizyjnej.

Straty w budynku są bardzo duże. Mimo intensywnej akcji udało się jednak uratować część wyposażenia i niewielką ilość znajdującego się w środku sprzętu.

W działaniach uczestniczyły zastępy OSP Osie, OSP Brzeziny, OSP Miedzno, OSP Drzycim, Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego Osie oraz JRG Świecie. Na miejscu pracowała również policja.

Przyczyna pożaru i okoliczności jego powstania będą przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy.