Emocje na planszach w Bydgoszczy! Młodzi floreciści walczyli o zwycięstwo

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-07 13:48

W Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej odbył się II Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn „Adam Papée in memoriam”. Na planszach rywalizowali młodzi szermierze z całej Polski. Wśród gospodarzy najlepiej spisał się Szymon Głowiński, który zajął szóste miejsce.

Bydgoszcz na dwa dni stała się miejscem rywalizacji najlepszych młodych florecistów. 3 października w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej rozegrano II Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn „Adam Papée in memoriam”.

W zawodach wystartowali zawodnicy z roczników 2007–2012. Turniej był drugim z trzech Pucharów Polski Juniorów zaplanowanych w sezonie 2026/2027.

Znamy zwycięzcówW rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Natasza Kuś z AZS AWF Poznań. Wśród mężczyzn zwyciężył Jakub Gorczyca z KS Orlen AZS AWFiS Gdańsk.

Z dobrej strony zaprezentowali się również reprezentanci gospodarzy. Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z Bydgoszczy był Szymon Głowiński, który zakończył turniej na 6. miejscu.

Zawody zostały rozegrane zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Szermierczego oraz Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE).

Memoriał upamiętnia olimpijczykaTurniej jest poświęcony Adamowi Papée – jednej z najważniejszych postaci w historii polskiej szermierki. Urodzony w 1895 roku sportowiec był czterokrotnym olimpijczykiem. Startował w igrzyskach w latach 1924–1936, a podczas zawodów w Amsterdamie w 1928 roku i Los Angeles w 1932 roku zdobywał brązowe medale w drużynowym turnieju szablistów.

Papée był również jednym z twórców Polskiego Związku Szermierczego. W latach 1926–1930 pełnił funkcję jego prezesa.

Z Bydgoszczą związał się na ostatnie 22 lata swojego życia. W latach 1967–1977 był trenerem bydgoskiej Gwiazdy, a w latach 1968–1980 pełnił funkcję wiceprezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Szermierczego.

Adam Papée zmarł 6 marca 1990 roku w Bydgoszczy i został pochowany na cmentarzu na Błoniu.

Organizowany w Bydgoszczy od ośmiu lat memoriał jest więc nie tylko okazją do sportowej rywalizacji młodych zawodników, ale również przypomnieniem sylwetki człowieka, który przez dziesięciolecia współtworzył polską szermierkę i pozostawił ważny ślad w historii bydgoskiego sportu.

Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy przy MDK nr 5 w Bydgoszczy oraz Polski Związek Szermierczy. Współorganizatorami byli Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Związek Szermierczy.

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